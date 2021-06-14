Erdoğan Biden ile görüştü mü? Erdoğan Biden görüşmesi saat kaçta? Erdoğan ile Biden ne görüşecek, ne konuşacak?

NATO ülkelerinin liderleri, hafta başında bir araya gelecekleri zirvede Çin, Rusya, siber tehditler gibi sınamalara karşı NATO'nun gelecek 10 yılda izleyeceği yolu belirlemeye çalışacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de en önemli görüşmesini ABD Başkanı Biden ile yapacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüştü mü? Erdoğan Biden görüşmesi saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye-ABD ilişkilerini ve NATO özelinde de güvenlik alanındaki başlıkları konuşacakları bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Erdoğan Biden görüşmesi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bugün masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan f-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak. Erdoğan Biden görüşmesi saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesini saati de merak ediliyor. Görüşme Türkiye saati ile 18.00'da gerçekleşecek.

Erdoğan ile Joe Biden ne görüşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın açıklamasın yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacakları görüşmeye ilişkin yaptığı son dakika açıklamalarında "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz." dedi. Erdoğan şunları söyledi: Yani kendisi Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de yine sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO'da da biz yapılan ödemeleri de yerine getiren ülkelerden, müstesnalardan bir tanesiyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden’ın görüşeceği konular arasında S-400 konusu, F- 35 konusu, PKK, PYD, YPG konusu, FETÖ konusu ve NATO’’nun geleceğine ilişkin konular masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğa ile Biden 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra sadece 23 Nisan'da telefonda görüşmüşlerdi.