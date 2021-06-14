Erdoğan-Biden görüşmesi öncesinden ABD basınından uyarı geldi

Bugün Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki kritik görüşmeye çevrildi. Masada önemli başlıkların konuşulacağı bilgisi kaydedilirken, geçtiğimiz hafta Wall Street Journal'da yayınlanan "Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok" isimli makale de dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu makalede, Türkiye'nin eskisi gibi olmadığı ifade edilerek ülkeyi artık daha modern bir gözle anlamak gerektiği kaydedildi.

Günlerdir merakla beklenen NATO Zirvesi bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinde ise Afganistan, Suriye ve Libya konularının konuşulacağı ifade edildi.

ABD basınından dikkat çeken hamle

Kritik görüşme öncesi geçen hafta Wall Street Journal'da (WSJ), ABD dış politikası konusunda uzman bir akademisyen olan Walter Russell Mead'ın kaleminden çıkan makale dikkat çekti. "Burası dedenizin dönemindeki Türkiye değil" başlıklı makaleyi Milliyet'ten Didem Özel Tümer köşesine taşıdı.

Yeni bir düşünce gerekli

Ankara'da, WSJ'deki bu makalenin Beyaz Saray'da ilgilileri tarafından mutlaka dikkatle okunmuş olduğuna vurgu yapıldı. Yazı bu yönüyle sadece başlığıyla değil, ABD Başkanı'na "Erdoğan ile görüşmeye hazırlanırken, bu önemli ilişki hakkında yeni bir düşünce şekli geliştirmesi gerekir" demesi ve bunun nedenlerini Türklerin bakış açısından tek tek sıralaması nedeniyle de önemli.

Biden'ın işi yeni bir ittifak temeli atmak

Yazısının son cümlesi "Biden'ın Erdoğan ile görüşmesindeki işi, eski ABD-Türkiye ittifakını kurtarmak değil, yeni bir ittifakın temelini atmak" olan Mead, görüşme öncesinde Biden'a adeta bir Türkiye'yi anlama rehberi sunuyor.

Farklı bir bakış açısı izlenmeli

Türkiye'nin dış politikasında daha farklı bir bakış açısı izlenmesi gerektiği iddia edilen makalede özellikle Türkiye'nin daha girişimci ve modern bir anlayış benimsediğine dikkat çekildi.