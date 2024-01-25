Erdoğan, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı. Erdoğan, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından ilçe adaylarının tanıtımına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’U HAK ETTİĞİ VİZYON İÇİN GÜN SAYIYORUZ

Yalova ve İstanbul ilçe adaylarının ardından bugün de Ankara ilçe adaylarını milletin takdirine sunduklarını belirten Erdoğan, “Bazı yerlerde bizzat kendim, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Seçim beyannamesini 30 Ocak Salı günü, AK Parti Genel Merkezi’nin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonda milletle paylaşacağız. Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı, adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul’u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz” şeklinde konuştu.

ANKARA’NIN ALTIN ÇAĞINA GİRECEĞİNE İNANIYORUM

Erdoğan şöyle devam etti; “Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören’de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin, büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara’nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. Buradan milletime sesleniyorum, bakınız, AK Parti’nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil.”

ŞOV YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programlara, projelere önem veren başka siyasi yapı yoktur. Niçin, biliyor musunuz? Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Dikkat ediniz, söz verdiği şeylerden bazılarını, çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar” diye konuştu.

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AK PARTİ HİZMET VE ESER SİYASETİ İLE GÖNÜLLERDE

Türkiye’nin en büyük üç şehrine hizmet edemeyen CHP’li belediye başkanlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart’ta sandıkta soracaktır. AK Parti kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlünde yer etmiştir. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturdukları senaryoları tekrarlar, üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar” dedi.

Başkan Erdoğan Ankara’nın 25 ilçe adayını tanıttı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 20 ve MHP’nin 5 olmak üzere Ankara’nın 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti’nin 20, MHP’nin ise 5 ilçede aday gösterdiği Ankara’da MHP’ye bırakılan ilçeler de belirlenen adayların isimleri şöyle:

AK Parti’nin 31 Mart Yerel Seçimleri için Ankara’nın 20 ilçesinde belirlediği adaylar şu şekilde sıralandı:

l Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık,

l Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki,

l Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran,

l Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan,

l Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can,

l Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan,

l Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş,

l Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner,

l Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal,

l Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın,

l Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut,

l Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz,

l Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan,

l Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar,

l Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı,

l Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş,

l Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin,

l Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan,

l Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik

l Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan