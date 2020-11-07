Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüklerini belirterek, "Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah, olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Konuşmasında, Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe karşısına çıkan engellerle maruz kaldığı saldırıların da ona göre arttığını belirten Erdoğan, "İstiklal harbinin ardından umut verici bir kalkınma ve sanayileşme hamlesi başlatan Türkiye, maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı sebebiyle bu fırsatı kaçırmıştır. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra da rahmetli Menderes ve Özal'ın en önemli temsilcileri olduğu kalkınma atılımlarımız maalesef siyasi istikrarsızlıklar, darbeler ve vesayet eli ile hep kadük bırakılmıştır. Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası ise hep milletimize çıkartılmıştır." diye konuştu.

Türkiye ile benzer şartlarda yola çıkan pek çok devletin hızla özgürleşip ve zenginleşirken Türkiye'nin enerjisini ve vaktini iç mücadelelerle heba ettiğini dile getiren Erdoğan, AK Parti olarak böyle bir ülke devraldıklarını belirtti.

Bugünlere gelmenin kolay olmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"İktidara gelişimizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana yaşadıklarımızı hatırlayın. Vesayetin her türlü aracı kullanarak önümüze çıkardığı engelleri, tuzakları hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, ortaya atılan iftiraları, o Taksim gezi hareketlerini hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın ve terörle verdiğimiz o mücadeleleri hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını, minarelerimizi nasıl yıktıklarını hatırlayın. Bütün bunlar olurken hamdolsun dik durduk ve terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bu mücadeleyi verdik, yılmadık, usanmadık askerimizle, jandarmamızla, polisimizle birlikte el ele bu mücadeleyi verdik ama sonunda hamdolsun kazandık. Şairin dediği gibi, biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik. Kimi zaman yutkunduk, kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu, gözlerimizde şimşekler çaktı. Kimi zaman var gücümüzle hakikati haykırdık, kimi zaman tüm gücümüzle yumruğumuzu savurduk ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Hep Hakkın, hakikatin yolunda, milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık."

- "Her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik"

Erdoğan, durmadıklarını ve çabaladıklarını dile getirerek, "Türkiye'ye müstemleke muamelesi yapanlara asla eyvallah etmedik. Türk milletini tarihi ile ve değerleri ile aşağılamaya ve öyle göstermeye kalkanlara asla izin vermedik. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan, her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da var olduğunu dile getirerek, "Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk, biz varız. Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah, olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun ve 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrelerine "AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ı niye seviyorlar, sevmeyenler niye sevmiyor" diye baktıklarında görecekleri manzaranın bu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ne işin var senin Azerbaycan'da, ne işin var senin Suriye'de, ne işin var senin Libya'da işte bizi bunun için sevmiyorlar. Evet biz, emperyalistlerin, zalimlerin karşısında olacağız. Çünkü bizim ecdadımız hep bunun mücadelesini verdi. Bizi milletimiz sever, bizi ümmet sever, bizi mazlumlar, mağdurlar sever, bize o yeter. Buna karşılık bizden zalimler, hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder. Türkiye işte bu misyonun sahibi olarak, yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerine çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik, kimsenin bize itirazı olmazdı. Eğer terör örgütlerinin başını ezmeseydik kimse bize yan gözle bakmaz, bize saldırmazdı. Eğer IMF'e bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı."

- "Doğu Akdeniz'deki haksızlığa, hırsızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı"

Erdoğan, göreve geldiklerinde IMF'e olan borcun 23,5 milyar dolar olduğunu, bu borcu 2013'te sıfırladıklarını anımsatarak, "Şimdi bizim IMF'e borcumuz var mı, yok ama ne diyor CHP, 'bak böyle gidemeyeceksiniz IMF'den borç alın.' Ya bunlar bizi ne zannediyorlar? Bu CHP, IMF'den borçlanmaya alışmış, onların kapısında kul köle olmuşlar. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. Eğer darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık, kimse bize ateş püskürmezdi. İşte CHP'nin dediği gibi IMF'den borç alsaydık aynı şekilde kimse bize bir şey demezdi. Eğer Suriye'deki zulme, Irak'taki bölünmüşlüğe, Libya'daki çarpıklığa, Doğu Akdeniz'deki haksızlığa, hırsızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs'ta seçim yapıldığını ve bu seçim sonucunda Türkiye'yi seven, Türkiye'yi kabullenmiş bir kardeşlerinin orada cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz, Cumhur ittifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte inşallah heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve törenlerden sonra da Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle anavatan, yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak, ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç vardı ve bu gecikti, şimdi bu inşallah yeniden oluşacak.

Bütün bunları yapmasaydık biz, milletimizin yüzüne bakabilir miydik? Bunları yapmasaydık bunca mazlumun, mağdurun, garibin vebalinin altından kalkabilir miydik? Bunları yapmasaydık biz, biz olabilir miydik?"

Erdoğan, hem mücadeleyi yürüteceklerini hem bunun bedelini ödeyeceklerini hem de hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Rabbimin verdiği ömrün her anını bu kutlu davayı zafere ulaştırmak için harcamak bize şereflerin en büyüğüdür. AK Parti'nin her bir mensubu işte böyle bir sorumluluğun altında olduğunu bilmelidir. Milletimiz nasıl son 18 yıllık geçmişini bizimle birlikte yürüyerek geçirmişse geleceğini de yine evet, bu kadroda görüyor. Daha önemlisi bizden de buna uygun gayret bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kongreye katılanlara "İnşallah milletimize layık olmak için hep birlikte daha çok çalışmaya var mıyız?" diye seslenen Erdoğan, coşkulu kalabalıktan "Evet" cevabını aldı.

Erdoğan, il kongresinde görev üstleneceklere bir kez daha başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

- Notlar

12 Şubat Stadyumu'ndaki kongreye, Kahramanmaraş'ın çeşitli ilçelerinden gelen partililer için sosyal mesafe kuralına uygun oturma planı düzenlendi ve katılımcıların ateşi ölçülerek dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan stadyuma kurulan dev ekranlardan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "İnandığın yolda yürü" klibi gösterildi.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan, Mehmet Özhaseki ve Erkan Kandemir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de birer konuşma yaptı.

Kongreye, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Arapça "Hasbünallah ve nimel vekil" yazılı levha ve Osmanlı Tuğrası olan bakır tepsi hediye edildi.

(Bitti)