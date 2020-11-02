Erciyes'teki oteller sezon açılmadan yüzde 90 doluluğa ulaştı

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanlarıyla Erciyes Dağı'ndaki oteller, sezon başlamadan yüzde 90 yatak doluluk kapasitesine ulaştı.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan, doğası ve modern tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen turistlerin ilgisini çekiyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'i hayal edilen noktaya neredeyse getirdiklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes'e devasa bir yatırım yaptığını anımsatan Cıngı, kente gelen yabancı turistlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Cıngı, Erciyes Dağı'na yeni oteller yapıldığını belirterek, "İşletmelerin kalite standartlarındaki artışı ve şehir halkının yabancı diyaloğundan kaynaklı tecrübe edinmesini, şehrimizi geleceğe doğru taşıyan bir hamle olarak görüyoruz." dedi.

"Dünya markaları Erciyes'e otel yapıyor." diyen Cıngı, birçok yatırımcının dağdaki potansiyeli gördükten sonra yatırımlarını hızlandırma kararı aldığını ifade etti.

Cıngı, Erciyes'te yeni sezonda yoğun ilgi beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Erciyes Dağı'nda yaklaşık 1500 yatağımız var. Yatakların hemen hemen yüzde 90'ı yabancı operatörlere satılmış durumda. Aralık ortasından itibaren ilk uçaklar gelmeye başlıyor, yılbaşında çok yoğun bir trafik var. Ondan sonra da mart sonuna kadar her hafta yaklaşık 2 bin misafirimiz gelecek. Başladığımız yıllarda hafta içerisinde toplamda 2 bin misafir bulamadığımızı söylersem 7-8 yıl içerisinde gelinen nokta daha iyi anlaşılır. 2012-2013 yıllarında hafta içi hiç kayak yapan olmazdı. Çok az veya birkaç kişi olurdu. Şu anda baktığımızda hafta içi kayak yapanların yabancı oranı yerli turistlerden daha fazla. Haftalık paketlerle geldikleri için bir haftalarını Erciyes'te geçiriyorlar. Burayı hafta sonu gelinen bir dinlenme noktası olmaktan çıkarmış olduk."

- "Yüzde 50-60'ı yabancılara bloke edilmiş durumda"

Kayak merkezinin gerçek bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü dile getiren Cıngı, "Bunlar, bütün şehrimizin sosyo kültürel hayatına katkıda bulunmak, ekonomik ve ticari faaliyetlerini hızlandırmak, aynı zamanda Kayseri'nin marka imajını dünyada belli bir yerlere getirmek için yapılan çalışmalar. Şehir merkezinde yaklaşık 5 bin yatağımız var. Bunun yüzde 50-60'ı şimdiden kışın gelecek yabancılara bloke edilmiş durumda. " ifadelerini kullandı.

Cıngı, çok hareketli bir kış geçireceklerini ve bunun sinyallerini görebildiklerini vurgulayarak, salgının kasım-aralık aylarında herhangi bir sıkıntı oluşturmaması durumunda çok daha verimli bir kış geçirileceğini sözlerine ekledi.



