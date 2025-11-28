Erciyes’e İskandinav ilgisi

Erciyes Kayak Merkezi, Çekya ve Polonya’dan gelen turistleri ağırlayarak kalitesini ortaya koyarken Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka gibi İskandinav ülkelerinden gelecek tatilciler için de önemli bir destinasyon hâline geliyor.

İsveç medyasının da dikkatini çeken merkez, modern tesisleri ve kayak pistleriyle övgü aldı. Eşsiz manzarası olan Erciyes’i İskandinav kayak tutkularını cezbetti. Lüks otelleri ve restoranlarıyla bilinen kayak merkezinden turistler de sitayişle söz etti.

Bu turistlerden Kajsa Beausang, Kapadokya bölgesinin turizm potansiyelinden bahsederken Erciyes’e de değindi ve “Bölgede harika bir kayak merkezi var” dedi. Beausang, “3 bin 917 metre zirveye sahip Erciyes Dağı büyüleyici. Kayseri’nin de bu kadar etkileyici olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.

ÇOK ÖZEL BİR BÖLGE

Erciyes Kayak Merkezi’nin kolay ulaşım avantajına vurgu yapan Beausang, “İstanbul’dan direkt uçakla buraya kısa sürede ulaşabiliyorsun. Bu da çok büyük bir avantaj. İnsanlar Erciyes’i biraz Alplere benzetebilir ama buranın daha da özel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada yalnızca doğal güzellikler değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük pazar alanlarından biri gibi özel aktiviteler de var. Bu gerçekten harika” ifadelerini kullandı. Beausang, ayrıca “Erciyes’te görülecek ve yapılacak çok şey var” şeklinde konuştu.

Kayseri’de bulunan, Kapadokya’ya yakın olan Erciyes Kayak Merkezi büyük merak uyandırıyor. Büyük turizm potansiyeli ve gördüğü rağbetle merkez, geleceğe umutla bakan bir vizyon sunuyor. Kayseri, kış ve dağ turizmi alanında emin adımlarla yol alırken Erciyes’in karı, Kayseri’nin kârı olmaya devam edecek.

Turist hedefi 3 milyona çıkarıldı

Geçen sezonu 2 milyon 700 bin ziyaretçi ve 200 milyon euro gelirle kapatan Erciyes Kayak Merkezi’nde bu sene 3 milyon konuk ağırlamak hedefleniyor.

Gidişatın olumlu olduğunu dile getiren Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, şu açıklamalarda bulundu: “Ziyaretçi rekorunu bu sezon egale edeceğimizi düşünüyorum. Kayseri, turizmin ne kadar kârlı ve verimli olduğunu gördü. Öyle olunca şehir olarak topyekûn misafirlerimizi bekliyoruz. Erciyes merkezde 3 bin nitelikli yatak kapasitemiz var. Kent merkezindeki otellerde 10 bin yatak kapasitesi var. Bu rakamlara günübirlik rezidanslar dahil değil. Bizim şöyle bir avantajımız ve dezavantajımız var. Belki de şehir merkezine en yakın kayak merkeziyiz. İnsanlar ilk sene Erciyes’e gelip dağda kalıyorlar. Sonra ‘20 dakikada şehre inebiliyoruz. Gezecek yer fazla’ diyorlar. Öyle olunca da şehir otelleri çok fazla tercih ediliyor. Yazın insanlar daha fazla tercih eder ama biz de tam tersi oluyor ve kışın daha fazla misafirimiz oluyoruz.”

Yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını da aktaran Elcuman, şöyle konuştu: “Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan evvel haftada 12 uçak geliyordu. Rusya ve Ukrayna’dan direkt uçuşlarımız sıfıra indi. Şimdi ise Polonya ve Çekya’da charter uçaklarımız var. Geçen dönem Polonya’dan 16 hafta boyunca, Çekya’dan ise 12 hafta boyunca uçak geliyordu. İnşallah Polonya’dan bu yıl 1 uçak daha fazla gelecek. Geçen sezon en çok turisti Polonya’dan ağırladık. İkinci sırada ise Rusya var. Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan birçok Rus vatandaşı Erciyes’i ziyaret ediyor. Orada çalışanların birçoğu neredeyse bizim müşterimiz. Her kış mutlaka birkaç kere gelirler. Endonezya’dan da çok sayıda turisti ağırladık. Bizim hesaplarımıza göre Erciyes’in Kayseri ve ülke ekonomisine yıllık 200 milyon euro katkısı var. 10 yılda da Erciyes’in ülke ekonomisine toplam 2 milyar euro katkı sağladığına inanıyoruz. Otel konaklaması ve alışverişiyle hizmet sektöründe yapılan harcamalar, birçok sektöre ivme katıyor. Erciyes’in şehre birçok endüstriyel katkısı oluyor. Kayseri’de kayak için board üreten bir tesis var. Mekanik tesisler için halat üreten bir üreticimiz var. Daha önce biz bu halatı yurt dışından alırdık. Sadece bize değil, yurt dışına ihraç eden bir kuruluş var. O yüzden Erciyes Kayak Merkezi, kartopu gibi farklı sektörlerde büyümeyi tetikliyor.”