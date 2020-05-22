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Erciyes'e bir otel zinciri daha yatırım yapacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:55:58 -
Erciyes'e bir otel zinciri daha yatırım yapacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ne zincir bir otel firmasının yatırım yapacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, otel projesinin arzu ettikleri doğrultuda ve Erciyes'in silüetine uygun olduğunu, tesisin 272 odası ve 550 yatak kapasitesi bulunacağını belirtti.

Erciyes'te 20 otel yeriyle ilgili arsa alan yatırımcıların, yatırımlarına bir an önce başlaması için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Büyükkılıç, Erciyes'e ilgi nedeniyle yatak sayısında sıkıntı yaşanmaya başlandığını kaydetti.

Erciyes'e yapılan yatırımların sadece kış turizmine hizmet vermeyeceğini vurgulayan Büyükkılıç, termal turizm ve kamp merkezi yatırımlarını da hızlandırarak Erciyes’in 12 ay hizmet vermesi için çalıştıklarını vurguladı.

Büyükkılıç, yatırımın en kısa sürede hizmete girmesi temennisinde bulundu.

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