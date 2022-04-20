  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ercişli imam Arabistan'daki ezan okuma yarışmasında finale kaldı!
Aktüel

Ercişli imam Arabistan'daki ezan okuma yarışmasında finale kaldı!

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma yarışmasında, Van'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Ercişli İmam Muhsin Kara finale kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 18:01:00 - 2022-04-20 18:08:22

 Yeniakit.com.tr 

Suudi Arabistan televizyonunda yayınlanan Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma yarışmasında, Ercişli İmam Muhsin Kara finale kaldı.

Şarkışla'da görev yapan Kara, finalde kalan 4 kişi arasına girdi.

'Lütfeden mevlaya hamdolsun'

Performansıyla hem ekran başındakileri hem de jüri üyelerini kendine hayran bırakan Kara, finale kalma başarısını şu sözlerle paylaştı:

Ezan yarışmasında ilk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay