Ercişli imam Arabistan'daki ezan okuma yarışmasında finale kaldı!
Suudi Arabistan'da düzenlenen Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma yarışmasında, Van'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Ercişli İmam Muhsin Kara finale kaldı.
Yeniakit.com.tr
Suudi Arabistan televizyonunda yayınlanan Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma yarışmasında, Ercişli İmam Muhsin Kara finale kaldı.
Şarkışla'da görev yapan Kara, finalde kalan 4 kişi arasına girdi.
'Lütfeden mevlaya hamdolsun'
Performansıyla hem ekran başındakileri hem de jüri üyelerini kendine hayran bırakan Kara, finale kalma başarısını şu sözlerle paylaştı:
Ezan yarışmasında ilk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun.