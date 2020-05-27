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Aktüel

Erciş OSB’de hummalı çalışma

Van’ın Erciş ilçesindeki organize sanayi bölgesinde hummalı çalışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:31:38 -
Erciş OSB’de hummalı çalışma

Van’ın Erciş ilçesindeki organize sanayi bölgesinde hummalı çalışmalar devam ediyor.


2017 yılında çalışmalarına başlanan ve 55 hektarlık alan içinde 2 etap olarak planlanan organize sanayi bölgesinin 1. etabındaki 22 hektarlık bölüm içinde 27 parsellik alının alt yapısı tamamlanırken, söz konusu alanda yol ve elektrik çalışmaları da devam ediyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleme programı kapsamında 13 milyon TL’lik bir hibe ile çalışmaları sürdürülen Erciş OSB alanı tamamlanınca Erciş ve bölge için iş ve istihdam kapısı olacak. En kısa süre içinde tamamlanarak girişimciler için önemli bir kapı olacak alanda, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili aynı ve zamanda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas incelemelerde bulundu.

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