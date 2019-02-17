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Erciş Belediye Voleybol Takımı playoffu garantiledi

Van’ın Erciş Belediye Voleybol Takımı, 1.

17 Şubat 2019 Pazar 18:34
Erciş Belediye Voleybol Takımı playoffu garantiledi

Van’ın Erciş Belediye Voleybol Takımı, 1. Lige çıkmak için playoffu garantiledi.


2. Lig 7. Grupta averajla ikinci olan Erciş Belediye Voleybol Takımı, grubunda çıktığı 13 maçtan 12’sini kazanarak 38 puanla lider Cizre Belediye Voleybol Takımı ile aynı puanı paylaşıyor. Ara transferde kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren voleybol takımı, 12 Dev Adam Spor Salonunda bugün karşılaştığı Muş Lalezar Voleybol Takımını 25-19, 25-19 ve 26-24 gibi skorlarla 3-0 yenmeyi başararak playoffa katılmayı garantilerdi. Haftaya kendi evinde aynı puana sahip olan lider Cizre Belediye Voleybol Takımıyla karşılaşacak olan Erciş Belediye Voleybol Takımı, son maçını da kazanarak grubu şampiyon alarak bitirmeyi hedefliyor.


Takım Kaptanı Vedat Bütün, maç sonrası yaptığı açıklamada, kendilerini takip eden Muş Lalezar Voleybol Takımını net bir skorla mağlup ederek büyük bir aşamayı geçtiklerini belirterek, haftaya kendi evlerindeki maçı da alarak ligi şampiyon olarak bitireceklerini söyledi.


Erciş Belediye Voleybol Takımı Başkanı Levent Bayraktar ise, 1. Lige çıkmak için herkesin elinden gelen gayreti fazlasıyla gösterdiğini belirterek, son maçlarını da evlerinde kazandıktan sonra şampiyon olarak Malatya’da playoff maçlarına katılacaklarını belirtti. Başta İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu olmak üzere taraftarlara ve basın mensuplarına teşekkür eden Bayraktar, grubu şampiyonlukla bitireceklerini ifade etti.


Maçı Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. A. Menaf Turan ile birlikte izleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise, voleybol takımlarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, “Sporun kaynaştırıcı ruhunu barış ve kardeşlik hukukunu burada görmek ve Ercişli hemşehrilerimizin sporla bir araya gelmesi bizleri mutlu ediyor. Takımımızın hayırlısıyla haftaya şampiyonluğunu da bekliyoruz. Burada bulunmaktan ve takımımıza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Haftaya tüm Ercişlileri muhteşem atmosfere bekliyor, takım başkanı ve oyuncularını tebrik ediyorum’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:34
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