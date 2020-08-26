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Aktüel Erbaş: "Bizlerin camide olduğu gibi cami dışında da görevleri vardır"
Aktüel

Erbaş: "Bizlerin camide olduğu gibi cami dışında da görevleri vardır"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:55:02 -
Erbaş: "Bizlerin camide olduğu gibi cami dışında da görevleri vardır"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizlerin cami içerisinde olduğu gibi cami dışında da görevleri vardır. Her bir hocamız aynı zamanda yaşadığı mahallenin, ilçenin, şehrin hocası, manevi rehberidir." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, din görevlilerinin, mutlulukta ve kederde tüm vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizlerin cami içerisinde olduğu gibi cami dışında da görevleri vardır" değerlendirmesinde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Her bir hocamız aynı zamanda yaşadığı mahallenin, ilçenin, şehrin hocası, manevi rehberidir. Milli Mücadele'den günümüze bu hep böyle olmuştur. Bizler, 'Hayırda yarışın' emri ilahisini ilke edinen, kahramanlığın ölçüsünü 'Başkalarının iyiliği için çalışmak' olarak belirleyen bir inancın mensuplarıyız. Geçmişte olduğu gibi bugün de mutlu ve kederli tüm anlarında milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz inşallah."

Erbaş, paylaşımında Giresun'daki sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunduğu sırada çekilen fotoğrafa da yer verdi.

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