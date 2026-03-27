SON DAKİKA
Epstein depremi: 20 yıllık Dışişleri arşivi mercek altında
Epstein depremi: 20 yıllık Dışişleri arşivi mercek altında

Epstein depremi: 20 yıllık Dışişleri arşivi mercek altında

Norveç Parlamentosu, Jeffrey Epstein bağlantılı istismar ağı iddialarının ülke içindeki bazı isimlere uzanması üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Parlamento Kontrol Komitesi, son 20 yılda görev yapan tüm dışişleri bakanlarını ifadeye çağırdı.

Norveç Parlamentosu, Jeffrey Epstein bağlantılı istismar ağı iddialarının ülke içindeki bazı isimlere uzanması üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Parlamento Kontrol Komitesi, son 20 yılda görev yapan tüm dışişleri bakanlarını ifadeye çağırdı.

11-12 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar, devletin en üst kademelerindeki isimlerin bu karanlık ağla olan temaslarını aydınlatmayı hedefliyor.

 

Üst düzey isimler ifade verecek

Soruşturma kapsamında dinlenecek isimler arasında mevcut Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile 2005-2012 yılları arasında bu koltukta oturan mevcut Başbakan Jonas Gahr Støre yer alıyor. Epstein dosyalarında sadece siyasetçilerin değil, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, eski diplomat Terje Rød-Larsen ve eski Amman Büyükelçisi Mona Juul gibi kritik figürlerin isimlerinin geçmesi, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

 

Sistem ve kamu kaynakları sorgulanıyor

Parlamento üyesi Jonas Andersen Sayed, ortaya çıkan belgelerin kamu kaynaklarının kullanımı ve olası görev suistimalleri konusunda ciddi soru işaretleri barındırdığını ifade etti. Sayed’e göre, bu süreç sadece belirli şahısları hedef almaktan ziyade tüm devlet mekanizmasının şeffaflığını test eden bir sınav niteliği taşıyor. Komite, gerçekleştireceği duruşmalarla diplomatik ilişkilerin sınırlarını ve etik kuralların ne ölçüde korunduğunu belirlemeye odaklanacak.

