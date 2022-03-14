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Ekonomi EPDK'dan petrol stoğu ile ilgili karar
Ekonomi

EPDK'dan petrol stoğu ile ilgili karar

EPDK, rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 21:08:00 -
EPDK'dan petrol stoğu ile ilgili karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "Acil Eylem Planı" uygulamaya konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı kapsamında kurum tarafından rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebileceği kaydedildi.

Diğer yandan, açıklamada 13 Nisan 2022 itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verildiği belirtildi.

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