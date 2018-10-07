EPDK ceza yağdırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 11 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 1 milyon 704 bin 348 lira ceza verdi. Kurul, iki şirketten de yazılı savunma istedi. Sorumlu müdür çalıştırmama, dağıtıcısı haricinde yakıt ikmal etme ve ‘LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası’ bulunmayan personelin dolum yapması gibi nedenlerle 11 akaryakıt şirketine 80 bin 106 lira ile 422 bin 879 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere toplam 1 milyon 704 bin 348 lira para cezası uygulandı.