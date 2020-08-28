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Ekonomi EPDK, biyokütle santrallerini yerinde inceleyecek
Ekonomi

EPDK, biyokütle santrallerini yerinde inceleyecek

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:24:12 -
EPDK, biyokütle santrallerini yerinde inceleyecek

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), biyokütle santrallerinin verimini arttırmak ve mevzuata aykırı eylemlerin önüne geçmek için santralleri yerinde inceleyecek.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, yapılacak incelemelerle özellikle biyokütle santrallerinde biyogaz yerine doğal gaz kullanılması gibi mevzuata aykırı eylemlerin önüne geçileceği ve lisans sahiplerinin ilgili mevzuatı sıkı sıkıya takip etmelerinin sağlanmasıyla bu alanda azami verimlilik elde edileceği ifade edildi.

EPDK'nın, biyokütle santrallerinin lisanslama sürecinde, ilgili projelerde kullanılacak kaynağın varlığına ve miktarının yeterliliğine yönelik inceleme ve değerlendirme yaptığı kaydedilen açıklamada, bazı santrallerde beyan edilen üretim kapasitelerine ulaşılamadığı aktarıldı. Bu durumun sebepleri arasında tedarik edileceği beyan edilen atık miktarına ulaşılamaması ve santrallerde uygun teknolojinin kullanılmaması gösterilirken, kaynak tedarikindeki aksamalar ya da yatırımın hatalı yapılmasıyla üretim kapasitesine ulaşamayan tesislerin yüksek verimlilikte çalışmadığı belirtildi.

Çevrenin korunması için de büyük önem taşıyan biyokütle santralleri sayesinde elektrik üretiminin yanı sıra tarım, hayvancılık ile endüstriyel faaliyetler sonucunda ortaya çıkan atıkların bertaraf edildiği değerlendirilen açıklamada, Türkiye'de teşvik mekanizmaları sayesinde biyokütle enerji sektörünün hızlı bir gelişim içerisinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, EPDK'nin bugüne kadar kurulu gücünün yaklaşık 2 bin 600 megavat (MW) olan 300'ün üzerinde biyokütle kaynaklı tesis veya proje için önlisans/lisans verdiği bildirildi.

Ayrıca, 60 civarında proje için yapılmış olan önlisans başvurusuna ilişkin işlemlerin devam ettiği aktarılan açıklamada, kurulu güçleri toplamı yaklaşık 670 megavat olan 137 tesisin de işletmede veya kısmi işletmede olduğu ifade edildi.

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