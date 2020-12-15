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Ekonomi EPDK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Ekonomi

EPDK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:24:46 -
EPDK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Başkan Yılmaz, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğraflarını oyladı.

Yaşam kategorisinde seçtiği fotoğrafın tek başına bir haber olduğunu dile getiren Yılmaz, "Kabe, değerlerden biri olmaktan öte, tek değerdir. Her zaman ibadet edilen Kabe, var oluşundan bu tarafa birkaç defa inkıtaya uğradı. Pandeminin Kabe'yi bu duruma getirmesi dikkatimi çekti." dedi.

Haber kategorisinde seçtiği fotoğraf hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Ayasofya'nın ibadete açılmasına şahit olmanın ve fotoğrafı çeken muhabirle aynı duyguları paylaşmanın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Yılmaz, spor kategorisindeki fotoğrafın ise engelli vatandaşların toplumun bir parçası olduğu mesajını verdiğine dikkati çekerek, "Aslında bu fotoğraf, imkanı olduğu halde maddi ve manevi yükümlülüklerini yerine getirmeyen bireylerin engelli olduğunu bana hatırlattı." değerlendirmesinde bulundu.





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