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Ekonomi EPDK Başkanı açıkladı! Elektrikte yeni dönem başlıyor
Ekonomi

EPDK Başkanı açıkladı! Elektrikte yeni dönem başlıyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:09:00 -
EPDK Başkanı açıkladı! Elektrikte yeni dönem başlıyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek.

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Yorumlar

Vatandaş

Demek ki faturasını ödemekte zorlanan çok vatandaş var.Bunu bir araştırsanız...
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vatandaş

döner ayrana kadar vatandaşa dayayın faturayı ödeyemesin sonra 3 ay kesilmiyecek 3 ay sonra piyongomu vuracak bu insanlara
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