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Gündem Enkazdan çıkartılan 51 kişi TSK uçağı ile İstanbul'a getirildi!
Gündem

Enkazdan çıkartılan 51 kişi TSK uçağı ile İstanbul'a getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla, Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkartılan 51 vatandaşımız, tedavileri için İstanbul'a getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 23:40:00 -
Enkazdan çıkartılan 51 kişi TSK uçağı ile İstanbul'a getirildi!

Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumları deprem bölgesine giderek çalışmalara destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgedeki hummalı çalışmasını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'tan havalanan TSK'ya ait kargo uçağı, enkaz altından çıkartılan 51 vatandaşımızı tedavileri yapılmak üzere İstanbul'a getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, saat 23.10'da Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yaptı. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak, çevre hastanelere götürüldü.

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