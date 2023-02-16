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Aktüel Enkazdan çıkan Aleyna için doktordan flaş açıklama: 'Tıbben izah edemiyoruz’.. Son nokta!
Aktüel

Enkazdan çıkan Aleyna için doktordan flaş açıklama: 'Tıbben izah edemiyoruz’.. Son nokta!

Kahramanmaraş depreminin 11. gününde 248. saatte enkazdan canlı çıkan Aleyna Ölmez, kameralara konuştu ve "İyiyim teşekkür ederim" dedi. Aleyna'nın doktoru Cerrahi Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Şimdiye kadar hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması.. Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 16:45:00 -
Enkazdan çıkan Aleyna için doktordan flaş açıklama: 'Tıbben izah edemiyoruz’.. Son nokta!

Kahramanmaraş depreminin 11. gününde 248. saatte enkazdan canlı çıkan Aleyna Ölmez, kameralara konuştu ve "İyiyim teşekkür ederim" dedi. Aleyna'nın doktoru Cerrahi Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Şimdiye kadar hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması.. Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz” dedi.
Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Tüm Türkiye'yi sevince boğan Aleyna Ölmez kameralara "Çok iyiyim, teşekkür ederim" derken, doktorları Aleyna'nın nasıl hayatta kaldığını anlattı.

İşte Aleyna'nın ilk sözleri...
Aleyna ile TRT muhabiri arasında kamera karşısında şu diyalog yaşandı:
-Aleyna nasılsın?
-İyiyim teşekkürler, siz?
-Herkes çok sevinmiş seni gördüğü için.
-Ben de çok sevindim. Teşekkür ederim.
Aleyna’nın doktoru: Aleyna ilk geldiği andan itibaren konuşuyordu. Çok dirençli bir kızmış.

Şuurunun açık olmasına ben de şaşırdım

Depremin 11. gününde 248. saatte enkazdan sağ çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna’nın doktor Cengiz Dilber, "İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' diye sordum. 'İyiyim hocam' dedi. Şuurunun açık olmasına ben çok şaşırdım, ayrıca çok da mutlu oldum. Kafa travması yok, göğüs travması yok, iç organları sağlıklı, herhangi bir yaralanma yok. Yoğun bakım ihtiyacı olmayan iyi bir hasta." Dr. Cengiz Dilber şunları söyledi:

"Aleyna şuan çok iyi, bizi çok şaşırttı. İlk geldiği andan beri şuuru açıktı, bizimle konuşuyordu. Biz de gerekli müdahaleleri yaptık. Vücut görüntülenmeleri yapıldı, kan tahlilleri alındı. Bu testlerden sonra durumunun çok iyi olduğunu gördük, zaten bizimle de konuşuyordu. 11 gün bu şekilde dayanması bizi şaşırttı. Olduğu yerde çok iyi korunmuş, hipotermi durumu yoktu. Ve kan tahlilleri ve böbrek fanksiyonları çok iyi geldi. Hemen sıvı tedavisi başlandı. Kardeşi ve amcasını görünce çok sevindi. Şuanda tedavisine devam ediyoruz." dedi.

Aleyna'nın yemek yemediğini ve su içemeğini ifade eden doktoru, "Çok iyi derecede korunmuş. Bizi çok şaşırttı Aleyna" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çok hareketsiz kalması Aleyna'yı biraz korumuş. Hiç hareket etmemiş, enerji ihtiyacını artırmamış. Tabi 11 gün enkaz anlatında kalmasını sadece bunlarla açıklayamayız. Aleyna biraz iyileştikten sonra bir de ona sorarız o süreci." dedi.

Bazı şeyleri ‘tıbben izah edemiyoruz’

11.gün enkazdan çıkarılan Aleyna hakkında konuşan Cerrahi Prof. Dr. Alptekin Yasım: “Şimdiye kadar hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması.. Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.”

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Yorumlar

Tuğrul

Kızımız Soyismi ile müsemma ! Aleyna "ÖLMEZ" Yaşatan Allah (C.C) Öldürmeyen Allah (C.C).Rab'bimiz ömrünü bereketli eylesin (Amin)

asker

Allah'ım korursa hic birsey olmaz
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