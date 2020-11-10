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Aktüel Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda, taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi
Aktüel

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda, taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 20:44:43 -
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda, taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde "iyi olduğunu" söyledi.

Taburcu edilmesinin ardından bir yakınının evine götürülen Ayda Gezgin'in cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerinde, oyuncaklarıyla oynaması ve kameraya el sallaması yer alıyor.

Kendisini ziyaret eden kişinin yönlendirilmesiyle el sallayan Ayda, "Hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin." dedi.

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