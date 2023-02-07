Enkaz altındaki vatandaşın, kalpleri titreten imanı! Yıkıntıların arasından Kur'an sesi yükseldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan vatandaşın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar yürekleri titretti.
Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir vatandaşın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen depremlerde en çok yıkımın yaşandığı noktalardan biri de Hatay’ın Antakya ilçesi oldu. Enkaz altında kalan bir vatandaşın çektiği videoda molozların arasında Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.
İzleyenleri duygulandırdı
Kur'an-ı Kerim okuyan kişinin yakınlarına gönderdiği videoda kurtarılmayı beklerken kayda aldığı o anlar izleyenleri duygulandırdı.