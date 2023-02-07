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Gündem

Enkaz altındaki vatandaşın, kalpleri titreten imanı! Yıkıntıların arasından Kur'an sesi yükseldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan vatandaşın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar yürekleri titretti.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 21:20:00 - 2023-02-07 21:32:15

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir vatandaşın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen depremlerde en çok yıkımın yaşandığı noktalardan biri de Hatay’ın Antakya ilçesi oldu. Enkaz altında kalan bir vatandaşın çektiği videoda molozların arasında Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

İzleyenleri duygulandırdı

Kur'an-ı Kerim okuyan kişinin yakınlarına gönderdiği videoda kurtarılmayı beklerken kayda aldığı o anlar izleyenleri duygulandırdı.

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Yorumlar

yasemin

MAŞALLAH, SÜBHANALLAH

sdk

inşaALLAH kurtulur
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