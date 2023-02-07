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Yaşam Enkaz alanında duygu dolu anlar! 40 saatin ardından iki kardeş tekbirlerle böyle çıkarıldı
Yaşam

Enkaz alanında duygu dolu anlar! 40 saatin ardından iki kardeş tekbirlerle böyle çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde enkaz altında kalan iki kardeş 40 saatin ardından sağ olarak tekbirler eşliğinde çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 22:19:00 -
Enkaz alanında duygu dolu anlar! 40 saatin ardından iki kardeş tekbirlerle böyle çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta depremde enkaz altında kalan ve 40 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan kardeşler, enkazdan kepçe yardımıyla indirildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Zamanla yarışan ekipler canla başla akşam saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde depremde Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı üzerinde bulunan Yeşilada Apartmanı da yıkıldı.

Kardeşler 40 saatin ardından kurtuldu

Enkaza dönen apartmanda bulunan Şule ve Yusuf Tuzcu kardeşler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 40 saatin ardından sağ olarak kurtarıldı. Tekbirler eşliğinde çıkarılan kardeşler, kepçe yardımıyla enkazdan indirildi.

Kardeşlerin kurtarılmasıyla ekipler ve yakınları büyük bir mutluluk yaşadı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kardeşler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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