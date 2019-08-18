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Engin şampiyonluk favorisini açıkladı

Futbol yorumcusu Engin, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olacak takımlarla ilgili tahminde bulundu ve favorisini açıkladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:58
Engin şampiyonluk favorisini açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray'ın haftalardır transfer etmek için uğraştığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Falcao'nun haftaya İstanbul'a geleceğini söyleyen Beyaz TV yorumcusu Engin, "Muhtemelen Falcao önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Eğer Monaco bir santrfor daha alırsa Falcao'yu yollayacaklar. Muhtemelen Kalinic ile uğraşıyorlar. Falcao'yla ilgili hiç bir pürüz yok" dedi.

"Galatasaray şampiyonluğun 1 numaralı adayıdır"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de görüşlerini bildiren Engin, "Ben geçen sezon Galatasaray'ın şampiyon olacağını 8-10 puan gerideyken, 3 ay önceden söylemiştim. Galatasaray'ın Denizlispor yenilgisine aldanılmasın. Bu Galatasaray ligin en iyi 1. takımı. Falcao'yu da alırsa tartışmasın ligin en iyi kadrosuna sahip takımı ve şampiyonluğun 1 numaralı adayı. Fenerbahçe de iki tane transfer takviyesi yaparsa buraya girebilir. Trabzonspor da anı şekilde, bu şampiyon adaylarının içindedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:58
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Denizli
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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