Engelliye yapılan sosyal yardım maaşları

Kapitalist sistem, tüm değerleri önce istismar eder, ardından yılda böylesi bir hatırlatmayla istismarını örtme yoluna başvurur.

Biz bu hafta sizlere, Türk Sosyal Yardım Sisteminde, engelli bireylere yapılan yardımlardan maaş ödemesi olan ve her engellinin erişim hakkı bulunan evde bakım ödemesi ile engelli maaş ödemesi hakkında açıklamalar yapacağız. Evde bakım ödemesi, Ak Parti Hükümeti tarafından uygulamaya geçirilen bir sosyal ödeme türüdür. Evde bakım ödemesi 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7’inci maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda yer alan düzenlemeye göre,” her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır.”

Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Kanunda yer alan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, bakımı üstlenilen engelli, bakıma muhtaç yani ağır engelli olmalı. Bakımı üstlenen hanede yaşayanların geliri de kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden yani 3.667 TL tutardan az olmalı. Bakımı üstlenen kişinin sigortalı veya emekli olması da bakım ödemesi almaya engel değil.

Örneğin; beş kişiden oluşan hanede büyük anne bakıma muhtaç engelli ve gelin bakımı üstlenmişse eve giren gelir 18.335 TL tutardan az ise bakımı üstlenen geline evde bakım ödemesi yapılır. Yapılan bakım ödemesi ise 2022 yılı memur aylık katsayısına göre 3.336 TL tutarındadır.

Engelli bireylere yapılan bir diğer sosyal yardım kapsamındaki aylık ödemesi, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.

Kanundaki düzenlemeye göre, sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık hakkından yararlananlar, sigortalı işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden (1833,50 TL) az olan, en az yüzde 40 engeli bulan kişilere aylık ödemesi yapılır.

Aylık ödemesi engellilik derecesine göre farklı belirlenmiştir. Engellilik derecesi yüzde 40-69 arası olanlara aylık 1.227 TL, engellilik derecesi yüzde 70 ve üzeri olanlara ise aylık 1840 TL ödeme yapılır. Yine 18 yaş altı engelli için de engellinin velisine aylık 1.227 TL ödeme yapılır.