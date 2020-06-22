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Ekonomi

Engelliler yaşa bakılmaksızın nasıl emekli olur?

Özürlü emekli nasıl olunur? Malulen özürlü emeklilik şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışmaya başladıktan sonra kaza geçirip hastalık sonucu en az yüzde 60 kayıp yaşayan kişiler 10 yıl sigortası varsa, en az 1800 gün prim bulunuyorsa malul emekli aylığı bağlanıyor. Engelli kişilerin Emeklilik başvurusu için SGK başvuru yapılması gerekmektedir.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:38:00 - 2020-06-22 16:47:24
Engelliler yaşa bakılmaksızın nasıl emekli olur?

Malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödemesi ve en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı aranıyor. Ancak ilk defa sigortalı olduğu tarihte hastalığı veya rahatsızlığı olan malulen emekli olamıyor. Şayet ilk defa sigortalı olduğunuz tarihte hastalığınız yoksa, sigortalı olduğunuz tarihin üstünden 10 yıl süre geçmişse ve 1800 gün prim ödemeniz varsa malulen emekli olabilirsiniz.

Malulen emeklilik şartları neler?

Malulen emekli olacak kişinin bağlı olduğu sigorta kapsamı (4A, 4B ve 4C) fark etmeksizin en az 10 yılı geçmiş olmalıdır. 10 yıl içerisinde minimum prim ödemesi ya da hizmet süresi 1800 günü tamamlamış olmalıdır.

Onaylı sağlık kurulları tarafından yüzde 60 veya üstü güç kaybı olduğuna karar verilmelidir. Bu durum, işe başladıktan sonra meydana gelmiş olmalıdır.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.”

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