Engelliler ne zaman emekli olacak? Yüzde 40 ile yüzde 59 arası engelli olanlar ne zaman emekli olacak?

Engelli çalışanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Normal şartlarda emeli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ve yaş şartı aranmakta. Engelli çalışanlar ise çalıştıkları hizmete karşılık ne zaman, kaç yaşında ve kaç prim gün sayısı ile emekli olacaklarını sorguluyor. İşte engelli emeklilik şartları na ilişkin detaylar.

Engelli çalışanlar ne zaman emekli olur?

Engelli çalışanlara erken emeklilik ne zaman? Engelli çalışanlar kaç primden emekli olur? sorusunu Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde şu bilgileri paylaştı: "Emeklilik için Sağlık Kurulu tarafından verilen rapora göre engellilik oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Engellilik durumunun yüzde 40 ve üzeri olması durumlarında emeklilik için gerekli prim gün sayısı değişiyor.

Engelli emeklilik şartları neler?

Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar hangi yılda sigortalı olarak işe başlarlarsa başlasınlar 15 yıl çalışmaları ve 3600 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyorlar.

Yüzde 60 ile yüzde 79 arası engelli olanlarda ise çalışma yılına ve ödenen prime göre emeklilik şartları değişiyor. Bu durumda olan çalışanlar ilk sigortalılıkları 1991 ve öncesi ise 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödeyerek emekli olabiliyor.

1991-1994 arası işe başlayanlar ise 15 yıl çalışıp, 3680 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyor.

1994-1997 arası ilk sigortalı olanlar ise 16 yıl çalışıp, 4 ay 3760 gün prim ödemeleri halinde emekli olabiliyor.

1997-2000 arası işe başlayanların 17 yıl çalışıp, 3840 gün prim ödemeleri gerekiyor.

2000-2003 arası sigortalı olanların ise emeklilik için 17 yıl çalışıp, 8 ay ve 3920 prim ödemeleri gerekiyor.

2003 ve sonrası işe girenler ise 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emekli olabiliyor.

Yüzde 40 ile yüzde 59 arası engelli olanlar ne zaman emekli olacak?

3600 gün primle nasıl emekli olunur? Kimler 3600 primle emekli olur? 3600 gün primle emekli olma şartları neler? Yüzde 40 ile yüzde 59 arası engelli olanların işe giriş tarihlerine ve prim ödeme gün sayılarına göre emeklilik şartları daha da farklı. Bu durumda olan çalışanlar, 1991 ve öncesi işe girmişlerse 3600 gün prim ödemeleri halinde 15 yıl çalıştıklarında emekliliğe hak kazanıyorlar. 1991-1994 arası sigortalı olanlar 16 yıl çalışıp 3760 gün prim ödemeleri, 1994-1997 arası işe girenler 17 yıl çalışıp 3920 gün prim ödemeleri, 1997-2000 arası işe girenler 18 yıl çalışıp 4080 gün prim ödemeleri, 2000-2003 arası işe girenler 19 yıl çalışıp 4240 gün prim ödemeleri ve 2003 sonrası işe girenler ise 20 yıl çalışıp 4400 gün prim ödemeleri halinde emekli olup, emekli maaşı alabiliyor."