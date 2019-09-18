Engelli raporu ile emeklilik nasıl olur? Engelli emeklilik prim gün sayısı

Engelli emeklilik haberleri. Engelli raporu hesaplamaları ilgili kanunun 11. maddesi kapsamında belirlenmiş olan şartlara göre yapılmakta. Engelli olan vatandaşlar e- devletten nasıl engelli raporu sorgulayacağını merak ediyorlar. Engelli kişiler isimlerine oluşturulan engelli raporlarının sorgulanması veya engelli raporunun çıktısını e devlet üzerinden nasıl sorgulayıp döküm alınabilmekte. Engelli raporu hesaplama nasıl yapılır? Engelli 10 yıl sigortalı olma şartı kimleri kapsar? Engellilik oranlarına göre engelli nasıl emekli olur? Engellilik emeklilik prim gün sayısı ne olmalı?

Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. Engelli erken emeklilik prim gün sayısı ne kadar? İşte engelli emeklilik haberinin detayları. 2008 sonrasında Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Engelli: Engelliler Hakkında Kanuna göre engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireydir. Engelli haklarından yararlanmak için öncelikle; Sağlık Bakanlığı tarafından engelli sağlık raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden birinden, engelli sağlık raporu alınmış olmalıdır. En az %40 engelli raporu olanlar, engelli kimlik kartı çıkartabilir ve engelli haklarından yararlanabilirler.

Engelli raporu ile emeklilik nasıl olur?

Engellilik oranı yüzde 80 ila yüzde 100 arasında olanlar için 15 yıl ve 3.600 gün,

Engellilik oranı yüzde 60 ila yüzde 79 arasında olanlar için 18 yıl ve 4.000 gün,

Engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar için 20 yıl ve 4.400 gün.

6 Ağustos 2003 tarihinden önce sigortalı olanlar ise emeklilik için kademeli geçişe tabi tutulmuşlardır. 6 Ağustos 2003 tarihi itibarıyla 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar eski hükümlere göre, yani 15 yıl ve 3.600 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabilirler.

Ancak 6 Ağustos tarihi itibarıyla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar için engellilik dereceleri göz önüne alınarak kademeli bir geçiş süreci öngörülmüştür.

SGK’dan aldığı sevk ile birlikte başvurduğu sağlık kurulu tarafından çalışma gücü kaybı belirlenen sigortalının raporunda “başka birisinin sürekli bakımına muhtaç” ibaresi yer alıyorsa, bu durumda malullük aylığı bağlanması için en az 10 yıldır sigortalı olma koşulu aranmamaktadır.

Yani, malullük aylığı alınabilmesi için 10 yıldır sigortalı olma koşulu bütün maluller için gerekli değildir. Malul kişi eğer başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıldır sigortalı olma koşuluna tabi olmaksızın malullük aylığı alabilir.

Ancak sağlık raporunda bir ibare bulunmuyorsa, sigortalının malul sayılabilmesi için hem 5 yıl ödenmiş priminin olması, hem de en az 10 yıldır sigortalı olması gerekir.