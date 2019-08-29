Engelli plajlara Türkiye’nin dört bir yanından misafirler geliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin uluslararası standartlardaki engelsiz plajları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelli turistlerin tercihi olmaya devam ediyor. Ankara Pursaklar Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen engelli bireyler ve aileleri, Denizkızı A.Ş.’nin misafiri oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından engelsiz hale getirilen üç plajdan biri olan ve Mersin’in en gözde plajlarından biri olarak kabul edilen Kızkalesi Plajı, bu yaz sezonunda da engelli turistler ve ailelerinin tercihi oluyor. Daha önce de Türkiye’nin dört bir yanından engelli turistlerin ziyaret ettiği engelli plajlar ile engelli bireyleri Akdeniz’in mavi sularıyla buluşturan Denizkızı Turizm A.Ş.’nin son misafirleri aileleri ile birlikte Ankara’dan gelen 32 kişilik grup oldu. Ankara Pursaklar Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen ve hiçbir ücret ödemeden Kızkalesi’nin tadını çıkaran engelliler, Büyükşehir Belediyesi’nin plaja kazandırdığı engelli rampasıyla denize girmenin mutluluğunu yaşadı. Gün boyu Kızkalesi’nde aileleri ile birlikte eğlenen engelliler, bir hafta boyunca hiçbir ücret ödemeden denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinden ve ünite sorumlusu Necmiye Akgün, "Yaz tatilinde çocukların denizden faydalanması için geldik.Mersin Büyükşehir Belediyesi, bize sunduğu imkan ile özel bir çaba sarf ettirmeden bize kolaylıklar sunuyor.Çok teşekkür ediyoruz onlara. Çocuklar da biz de çok memnunuz.Birçok çocuğumuz psikiyatrik tedavi görüyor zaten. Bu tatil onların daha sakin, hayata daha gülümseyerek bakmalarını sağladı. İnsanların arasında daha sosyalleşiyorlar. Kendilerini bir nebze de olsa, birkaç kelime de olsa ifade edebiliyorlar. Deniz tatili her şeyden önce çok sakinleştiriyor. Başkan Vahap Seçer’e burada bize sağladığı ve sağlayacağı -sağlayacağı diyorum daha fazla şey bekliyoruz çünkü- her şey için çok teşekkür ediyoruz” dedi.