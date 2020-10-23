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Aktüel Engelli kızın sıcak hava balonuna binme hayali gerçekleşti
Aktüel

Engelli kızın sıcak hava balonuna binme hayali gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:48:02 -
Engelli kızın sıcak hava balonuna binme hayali gerçekleşti

NEVŞEHİR (AA) - Karabük'te yaşayan bedensel engelli 31 yaşındaki Nuray Taşyıldız'ın, Kapadokya'da sıcak hava balonuyla uçma hayali gerçek oldu.

Anne Nejla Er'in, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile irtibata geçerek, engelli kızının Kapadokya'da sıcak hava balon turuna binme yönünde hayali olduğunu iletmesinin ardından anne ve kızı bölgeye davet edildi.

Kaymakam Mehmet Maraşlı tarafından konuk edilen anne ile kızı, sabah saatlerinde Göreme beldesindeki uçuş alanına geldi.

Pasha Balloons firması tarafından engelliler için tasarlanan, içinde koltukların bulunduğu özel sepete bindirilen Taşyıldız'a, annesi ve Kaymakam Maraşlı da eşlik etti.

Uçuş için hazırlanan sıcak hava balonu gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükselerek, yaklaşık 45 dakika boyunca peribacaları üzerinde süzüldü.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bir gencin hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Maraşlı, "Necla Hanım 2 ay kadar önce bizimle temasa geçti. Engelli kızının Kapadokya'daki balonlarını görünce heyecanlandığını ve buraları görmeyi arzu ettiğini bize bildirdi. Bugün, Kapadokya'nın güzellikleri içinde kızımızın hayalini gerçekleştirmek için buradayız." dedi.

Anne Necla Er ise konuşmakta güçlük çeken kızının dile getirmediğini heyecan ve mutluluğunun kendisi için memnun edici olduğunu ifade ederek, "Kaymakamımız Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim. Çocuğum bunu uzun zamandan beri istiyordu. Sağ olsunlar, kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Kızım sevincini rahatsızlığından dile getiremiyor ama ben sizinle paylaşmak istedim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." diye konuştu.



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