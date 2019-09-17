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Engelli emekliliğinde son yedi yıl prim kuralı var

Murat Özdamar, Bağ-Kur tarafından engelli emekliliği kabul edilmeyen bir okurumuzun sorusunu cevapladı.

17 Eylül 2019 Salı 11:54
Engelli emekliliğinde son yedi yıl prim kuralı var

Soru: 1991 yılından 2015 yılına kadar 5743 gün SSK primi ödedim. 2018 yılı Ocak ayından bu yana Bağ-Kur primi ödüyorum. Engelliliğim yüzde 48 oranında. SGK, benim Bağ-Kur engelli emekliliğimi kabul etmiyor. Ne yapmalıyım? Alican B.

Cevap: Son yedi yıl primlerin fazlası SSK olduğu için Bağ-Kur engelli emeklisi olamazsınız. Bağ-Kur engelli emeklisi olabilmeniz için SSK’dan sonra 1260 gün Bağ-Kur primi ödenmesi gerekiyor. Ancak SSK’lı bir işe girdikten sonra Vergi Dairesine vergi indirim belgesi başvurusunda bulunur ve vergi indirim belgesi alırsanız hemen SSK şartlarından engelli emeklisi olabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:54
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