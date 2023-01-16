Engelli bakım merkezinde skandal görüntüler! Yazıklar olsun size

Eskişehir’den son gelen görüntüler dehşete düşürdü. Özel bir bakım merkezinde engellinin darp edilmesi ve kötü muameleye uğraması iddiası ile aralarında kurum sahibi, müdürü ve personelinin de bulunduğu 22 kişi, ‘bilinçli taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan yargılanıyor.

Sakarya’da yaşayan Selim Serdaroğlu (50), yüzde 78’lik zihinsel engel durumu nedeniyle daha iyi şartlarda bakılması için ailesi tarafından 2017’nin Ağustos ayında Eskişehir’deki özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

İddiaya göre, Serdaroğlu burada kaldığı yaklaşık 8 aylık süre içerisinde bakımevi personeli tarafından darp edildi ve kötü muameleye maruz kaldı.

Ailesi 2018’in Nisan ayında Serdaroğlu’nu bakımevinde ziyaret ettiğinde, tekerlekli sandalye üzerinde ve vücudunda morluklar olduğunu gördü. Kurumdaki görevlilere durumu soran aile Serdaroğlu’nun yataktan düştüğü yanıtını aldı. Durumdan şüphelenen aile, Serdaroğlu’nun hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Konuyla ilgili ailenin bakım merkezi hakkındaki kötü muamele ve darp iddiasıyla şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde bakım merkezindeki 26 Nisan 2018 tarihli güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayrıca dosyanın kusur değerlendirmesine ilişkin bilirkişi tarafından yapılan değerlendirmede özel bakım merkezi sahibi Selahattin Serhat D.’nin yüzde 65 asli, kurum müdürü Yağmur T. ise yüzde 35 tali kusurlu bulundu.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesine açılan davada; aralarında kurum sahibi, kurum müdürü, sağlık personeli ve bakıcıların da bulunduğu Selahattin Serhat D., Yağmur T., Aysun Y., Ayşe G., Bedia K., Damla K., Emin D., Esma U., Fatmagül U., Fikriye O., Gizem Ç., Hamide B., Havva Ç., İrem Ç., Merve Ç., Özge E., Rabia K., Seferihan Y., Soner G., Tuğçe Y., Ummahan Cansu E. ve Yusuf G. olmak üzere toplamda 22 sanığın ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan 3 aydan 1’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca taksirle yaralanmaya neden olma eyleminin mağdurun vücudunda kemik kırılmasına ve duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasın sebep olması gerekçesiyle sanıklar hakkında verilecek cezanın 2 kez yarı oranında, eylemin bilinçli taksirle meydana geldiği gerekçesiyle de üçte birden yarısına kadar artırılması istendi.