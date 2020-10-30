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Aktüel Engelli 60 yaşındaki kişinin elektrikli araç hayalini AFAD gerçekleştirdi
Aktüel

Engelli 60 yaşındaki kişinin elektrikli araç hayalini AFAD gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:52:11 -
Engelli 60 yaşındaki kişinin elektrikli araç hayalini AFAD gerçekleştirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Sazlıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Celalettin Akgön'ün engelli elektrikli araç hayalini AFAD gerçekleştirdi.

Akgön ailesi, Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne ulaşarak elektrikli araç talebini iletti.

Temin edilen elektrikli araç AFAD ekiplerince Akgön'e teslim edildi. Görünce sevindiği araca binen Akgön, evinin önünde tur attı.

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bir bireyin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Talebi Vali Ekrem Canalp'e ilettiklerini ifade eden Altındal, "Ailesi bize ulaşarak Akgön'ün tek hayalinin kahvehaneye kendi başına gidebilmek olduğunu ve nedenle elektrikli araç istediklerini anlattı. Biz de talebi sayın Valimiz Ekrem Canalp'e ilettik. Valimizin derhal talebin yerine getirilmesi talimatı ile elektrikli aracı vatandaşımıza teslim ettik. Vatandaşımızın mutluluğu bizleri çok duygulandırdı" diye konuştu.

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