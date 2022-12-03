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Aktüel Engelleri aşıp hayallerine kavuştular
Aktüel

Engelleri aşıp hayallerine kavuştular

Görme engelli avukatlar, azimleri ve ailelerinin de desteğiyle hayalini kurdukları mesleğe kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:10:00 -
Engelleri aşıp hayallerine kavuştular

Doğuştan görme engelli olan ve 11 yaşındaki kontrollerde işitme kaybı olduğu da tespit edilen 33 yaşındaki Celil Uzun, Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde avukat olarak görev yapıyor. Mesleğini yaklaşık 3,5 yıldır icra eden Uzun, ilkokul yıllarında teyzesinin çalıştığı iş yerinde görme engelli avukatın hayat hikayesini öğrendikten sonra hukukçu olmaya karar verdi. Okumak için ailesiyle Rize’den İzmir’e taşınan Uzun’a ailesi de büyük destek verdi. Hukuk fakültesindeki eğitimini tamamlamasının ardından iş hayatına atılan Uzun, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu mesleğini icra etmeye başladı.

“Bu şekilde bir hukukçu kimliğine sahip olmak daha gurur verici”

Evli ve 3 yaşında kızı olan 27 yaşındaki stajyer avukat Gülşen Timur Sevim de, menenjit hastalığı sonucu 5 yaşındayken görme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.

Sevim, “Bu şekilde bir hukukçu kimliğine sahip olmak daha gurur verici” dedi. Sevim, farkındalık oluşturulabilmesi ve ön yargıların kırılabilmesi için görme engellilerin toplumda saygı gören bu tarz mesleklere daha çok yönelmesi gerektiğini, kendisinin de engellilerin avukatlık mesleğini yapamayacağına dair yaygın ön yargıyı kırmak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

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