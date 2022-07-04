Enflasyon ne kadar oldu? Haziran enflasyonu ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda 78,62 yüzde gerçekleşti. TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisanda yüzde 69,97 olan enflasyon, mayısta yüzde 73,50 ile 24 yılın zirvesine yükseldi.

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranı saat 10:00'da açıklandı. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da netleşmiş oldu. TÜİK açıklamasına göre Haziran ayı enflasyonu TÜFE'de yıllık yüzde 78.62, aylık yüzde 4.95 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 138,31, aylık ise yüzde 6.77 olarak açıklandı.

Haziran enflasyonu beklentisi ne kadardı?

Haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %78.35’e ulaşması bekleniyor. Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Haziran ayı için yıllık enflasyon tahminleri %72.3 ila %81.8 arasında değişiyor.