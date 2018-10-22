Enes Ünal 'ın takımı seriye bağladı!

La Liga'da 9. haftada Real Betis ile Real Valladolid ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 35. dakikasında Antonito ile öne geçen Real Valladolid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol olmadı ve Valladolid deplasmanda Real Betis'i mağlup etti.

Real Valladolid'de milli futbolcu Enes Ünal 90 dakika sahada kaldı.

La Liga'da üst üste 4. kez kazanan Valladolid'in puanı 15 oldu. Real Betis 12 puanda kaldı.