0553 313 94 23

Enerjide kurulu güce yerli ve yenilenebilir damgası

Türkiye'de 2018'de 4 bin 25 megavat kurulu güç devreye alındı- Devreye alınan kurulu gücün yüzde 93'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:43
Enerjide kurulu güce yerli ve yenilenebilir damgası

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 2018'de yüzde 93'ünü yerli ve yenilenebilir kaynakların oluşturduğu toplam 4 bin 25 megavat kurulu gücün devreye alındığını bildirdi.

Bakan Dönmez'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, geçen yıl kurulu güce en büyük katkı güneşten geldi.

Güneş enerjisinde kapasiteye bin 642,1 megavatlık kurulu güç eklenirken, bunu 889,9 megavatla hidrolelektrik izledi. Rüzgarda geçen yıl devreye giren kurulu güç 509,4 megavat olurken, linyitte 331 megavat ve doğal gazda ise 271,3 megavat kurulu güç devreye alındı.

Geçen yıl ayrıca, jeotermal enerjide 218,8 megavat kurulu güç devreye girdi. Bunu 139 megavatla biyokütle ve 24 megavatla ithal kömür izledi.

Toplamda 2018'de devreye alınan kurulu güç 4 bin 25 megavatı bulurken, bunun yüzde 40,8'i güneş, 22,1'i hidroelektrik, 12,7'si rüzgar ve 8,2'si linyitten sağlandı.

Bu kaynakları yüzde 6,7 ile doğal gaz, 5,4 ile jeotermal, 3,5 ile biyokütle ve 0,6 ile ithal kömür izledi.

Böylece, geçen yıl devreye giren diğer kalemlerle birlikte toplam kurulu gücün yüzde 93'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:43
  1. enerji
  2. Fatih Dönmez
  3. kurulu güç
  4. yenilenebilir enerji
  5. yerli enerji

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pankreas ameliyatlarını 100 doktor canlı izledi
    1. Pankreas ameliyatlarını 100 doktor..
    2. Uludağ'da kar kalınlığı bir buçuk metre
    3. Enerjide kurulu güce yerli ve..
    4. Erdoğan talimat verdi! 19 ili uçuracak..
    5. Gündüz kuşakları ‘suç’a yol gösteriyor
    6. Paris'te korkunç patlama! Çok sayıda..
    7. Türk-İş'ten teşkilatına kan bağışı..
    8. Kan bağışı çağrısına vatandaşlardan..
    9. Cam kavanozları ormanda gömerken..
    10. İran'daki 242 Afgan tutuklu ülkesine..
    11. 'Müslüm' filminin yapımcısı hakkında..
    12. Kanseri yendi obeziteyi de yenmek..
    13. Elazığlı mühendis 30 yıldır maden..
    14. 1 milyonuncu "Peugeot SUV 2008" üretildi
    15. Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi
    16. Yargıtay, bozuk para çalan çocuklara..
    17. İlk toplu konuttu, tek seçmenli..
    18. HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    19. Bunların ipi kimin elinde
    20. 8 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm