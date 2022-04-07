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Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları
Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Bursa ve Bartın'da yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 09:22:00 -
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tesisi planlanan doğal gaz boru hattı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Bartın OSB-Brş (Bartın-Cide) Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde yapılan değişikle, petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibinin, vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde lisansı sona erdirilecek.

 

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