Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Amasra’daki kazaya ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık” başlıklı haberlere ilişkin, “Bilerek ya da bilmeyerek yapılan bu ve benzeri haberler hassasiyetle yürütülen sürece zarar vermekte, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaktadır” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“19 Ekim 2022 tarihli bazı basın yayın organlarında yer alan 'Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık' başlıklı haberlerde geçen ifadeler üzerine aşağıda yer alan açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Bazı haberlerde Sayın Bakanımıza dayandırılarak madende 15 dakika veri akışının olmadığı yönünde iddialara yer verilmiştir. Ancak mevcut veriler incelendiğinde patlamanın meydana geldiği 18.10'a kadar veri akışı dakika dakika kayıt altındadır. Dün de Sayın Bakanımız TBMM’de yapmış olduğu bilgilendirmede, 'Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde saat 18.05’te ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. 18.09'daki son kayıt ise havadaki metan oranının yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir' şeklinde ifade etmiştir.

Kazayla ilgili bütün bilgi ve belgeler denetime tabidir ve soruşturmayı yürüten resmi makamlarla paylaşılmaktadır. Bütün birimler, bilirkişiler bu kayıtları tek tek değerlendirecektir. Bilerek ya da bilmeyerek yapılan bu ve benzeri haberler hassasiyetle yürütülen sürece zarar vermekte, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaktadır. Bir kez daha Amasra’daki kazada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz”