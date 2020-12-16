  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar Uşak'taki doğal gaz kesintisi çalışmalarını değerlendirdi:
Aktüel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar Uşak'taki doğal gaz kesintisi çalışmalarını değerlendirdi:

"Farklı görevlerde 50 ekip, 150 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Gaz açma işlemleri için de 22 ekip aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. En kısa sürede bu çalışmaların bitip, kalan yerlere doğal gazı ulaştırmaya gayret ediyoruz" - "Gaz açma talepleri ile alakalı olarak "udas.com.tr" adresindeki linke tıklayarak, bunun yanında 0539 664 70 12 numaralı hatta mesaj yoluyla ya da whatsapp üzerinden abonemiz adını soyadını, adresini, sayaç numarasını da yazarak gazının açılma talebini iletebilir"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 00:07:43 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar Uşak'taki doğal gaz kesintisi çalışmalarını değerlendirdi:

UŞAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Uşak'taki doğal gaz kesintisine ilişkin, "Farklı görevlerde 50 ekip, 150 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Gaz açma işlemleri için de 22 ekip aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. En kısa sürede bu çalışmaların bitip, kalan yerlere doğal gazı ulaştırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Yaşanan doğal gaz kesintisi ve üç evde meydana gelen doğal gaz patlamalarının ardından kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Uşak Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bayraktar, 13 Aralık'ta kanalizasyon çalışmaları sırasında doğal gaz ana boru hattında hasar meydana geldiğini ve kent genelinde doğal gaz kesintisi yaşandığını anımsattı.

Oluşan hasara ekipler tarafından ivedilikle müdahale edildiğine ve kontrollü bir şekilde kentte doğal gaz verilmeye başlandığına dikkati çeken Bayraktar, "Binalara yeniden gaz verme işlemleri UDAŞ ekipleri, İzmir, Denizli, Kütahya ve Afyon illerinden gelen destek ekipleriyle birlikte toplam 50 ekip olarak, gerek binaların servis hatları ve kutuları kontrol edilmek suretiyle tüketicilerin yakıcı cihazlarını kapalı konuma getirmeleri istenerek yapılmıştır." dedi.

Bayraktar, 14 Aralık'ta iki evde, bugün ise bir evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama yaşandığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Çok şükür hiçbir vatandaşımızın hayati tehlikesi olmamıştır, hayatını kaybetmemiştir, ölüm olayı yaşanmamıştır. Ancak 8 vatandaşımız yaralanmış, bu vatandaşlarımızla ilgili tedaviler devam etmektedir. Olayın nedenine ilişkin yapılan ilk incelemelerde bu söz konusu dairelerin birinde ocak düğmelerinin açık unutulduğu görülmüştür. Bu nedenle binaya gaz verilmeye başlandıktan sonra ocaktan ortama gaz sızıntısı olduğu tahmin edilmektedir. Ekiplerin ve tüketicilerin ihmali olup olmadığı noktasıyla alakalı çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

Bayraktar, ilk patlama olayının ardından EPDK tarafından yetkili bir ekibin, BOTAŞ'a bağlı 4 uzman ekibin, EPDK adına doğal gaz yatırımlarını denetlemekle görevli şirketten görevli bir ekibin, iki lazerli kaçak arama cihazının ve İzmir, Denizli, Afyon, Isparta illerinden doğal gaz arama ve acil müdahale ekiplerinin Uşak'a gelerek çalışmalara başladığını kaydetti.

Tüm çalışmaların istenmeyen bir şeye sebebiyet vermemesi için emniyetli ve kontrollü yürütüldüğünü dile getiren Bayraktar, "Ekiplerimiz emniyeti elden bırakmadan kaçak ihtimali olan mahalleleri tek tek kontrol ederek, bu bölgelere doğal gaz arzını sağlamaya gayret etmektedir. Bu süreci başta Bakanlığımız, valiliğimiz, belediyemiz BOTAŞ, EPDK ve dağıtım şirketiyle beraber kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi farklı görevlerde 50 ekip, 150 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Gaz açma işlemleri için de 22 ekip aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. En kısa sürede bu çalışmaların bitip, kalan yerlere doğal gazı ulaştırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Evlerine henüz gaz verilmeyenleri uyaran Bayraktar, şunları belirtti:

"Evlerine henüz gaz verilmeyen vatandaşlarımızın mutlak suretle UDAŞ ekiplerini beklemeleri, kesinlikle regülatörleri açmaya teşebbüs etmemeleri gerekmektedir. Bunu özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Mutlaka gelen ekipleri yönlendirmesi için evde bir kişinin bulunması gerekmektedir. Ocak, kombi ve diğer yakıcı cihazların vanalarının kapalı olduğu mutlak suretle kontrol edilmelidir. Havalandırma menfezlerinin mutlak suretle açık tutulması gerekmektedir. Ortamda doğal gaz kokusu alındığında pencereleri açmak suretiyle ortam havalandırılmalı, elektrik anahtarına kesinlikle dokunulmadan Alo 187 hattından uzmanlarla iletişime geçilmelidir. UDAŞ'tan onay alınmadan yapılan iç tesisat hatları ciddi bir risk taşımaktadır. Dolayısıyla gaz kullanımının yine mutlak suretle durdurularak UDAŞ'tan sertifikalı iç tesisat firmaları ile iletişime geçilmesi önem arz etmektedir."

Alo 187 hattının gaz kokusu alındığında ya da gaz kaçağı endişesi olduğunda aranmasını isteyen Bayraktar, "Gaz açma talepleri ile alakalı olarak "udas.com.tr" adresindeki linke tıklayarak, bunun yanında 0539 664 70 12 numaralı hatta mesaj yoluyla ya da whatsapp üzerinden abonemiz adını soyadını, adresini, sayaç numarasını da yazarak buraya gazının açılma talebini iletebilir. Ekiplerimiz gece gündüz yoğun bir şekilde çalışarak vatandaşlarımızın gaz açma taleplerini karşılayacaklar. " ifadelerini kullandı.

Patlamalarda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, devletin tüm organlarıyla çalışmalarını sürdüğünü, her talebe karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.

Basın toplantısına, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirke..
Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir
Ekonomi

Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Rabobank'tan TL'ye yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Rabobank, yaptırım kararının ..
Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz
Dünya

Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay