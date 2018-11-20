Enerji içeceğinin sağlığa etkisi nedir?

ENERJİ İÇECEĞİ SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLER Mİ?

Özellikle potasyum ve magnezyum yönünden fakir olan hatalı diyetlerin de hipertansiyonun erken yaşta ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten Doç. Dr. Aksoy “Kahve ve çay da içerdikleri kafein gibi uyarıcı maddeler nedeniyle fazla tüketildiklerinde tansiyonu yükseltiyor. Ayrıca kafein içeren enerji içecekleri de tansiyonu yükseltiyor” dedi.