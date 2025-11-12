Endonezya’yı sarsan patlama: Lise öğrencisinin bombası 96 kişiyi yaraladı

Jakarta’da bir lisenin camiinde cuma günü meydana gelen patlamalarda 96 kişinin yaralandığı, saldırının 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Patlamada yaralanan öğrencinin iki ameliyat geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Polis yetkilileri, saldırının planlı olduğunu ancak şüphelinin herhangi bir örgütle bağlantılı olmadığını duyurdu.

BOMBALARI EVDE TEK BAŞINA HAZIRLAMIŞ

Güvenlik birimlerinden yapılan açıklamaya göre şüpheli, bombaları evde kendi başına yaptı. Patlayıcıların 6 voltluk piller, plastik bidonlar, uzaktan kumandalar ve çiviler gibi basit malzemelerle hazırlandığı aktarıldı. Polis, “Patlamamış diğer bombalar etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı. Bombaların internetten öğrenilen talimatlarla yapıldığı ifade edildi.

AŞIRILIK İÇERİKLERİNDEN ETKİLENMİŞ

Jakarta Polisi Genel Suç Soruşturma Direktörü Iman Imanuddin, şüphelinin “içine kapanık, yalnız ve şiddet içeriklerine takıntılı biri” olduğunu söyledi. Imanuddin şüpheliyle ilgili “Kendini yalnız hissetmiş ve derdini aktaracak bir alan bulamamış” ifadelerini kullandı. Şüpheliye ait oyuncak bir makineli tüfek üzerinde ise beyaz ırk üstünlüğünü çağrıştıran ifadeler ve saldırılarla bağlantılı aşırılık yanlısı isimlerin yazılı olduğu belirtildi.