  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İzmir’de ‘bozuk gıda’ denetimi! Bakan Yumaklı: Son tüketim tarihi geçmiş 30 ton ürün ele geçirildi

Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!

İmamoğlu çetesine 8 dairelik Rüşvet! Beylikdüzü’ndeki DEMİR COUNTRY skandalı iddianameye girdi

Avrupa masalı çöktü! Türkiye’den giden doktorların gerçekleri ortaya saçıldı

Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar

Küba’dan ABD emperyalizmine Venezuela uyarısı!

Adana’da ulaşımda büyük çöküş! Sayıştay raporu vahim tabloyu ortaya koydu

Uzmanından kritik uyarı! Altında yeni rekor mu geliyor?

Trump’tan sert çıkış! Saldırıyı tüm ulusa yapılmış saydı
Dünya Endonezya’nın Açe bölgesi sallandı: 6,6’lık depremde hasar bildirilmedi
Dünya

Endonezya’nın Açe bölgesi sallandı: 6,6’lık depremde hasar bildirilmedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Endonezya’nın Açe bölgesi sallandı: 6,6’lık depremde hasar bildirilmedi

Endonezya’nın Açe bölgesinin güneybatısındaki Simeulue Adasında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada depremin 10 kilometre derinlikte ve 6,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23