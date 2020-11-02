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Aktüel Endonezya'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi
Aktüel

Endonezya'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:36:07 -
Endonezya'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

CAKARTA (AA) - Endonezyalı Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlamasına tepki amaçlı gösteri düzenledi.

Başkent Cakarta’da Fransa’nın Cakarta Büyükelçiliği yakınında "212 Miting Grubu'' ve "İslam Savuncuları Cephesi (FPI)" örgütlerinin düzenlediği gösteriye yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

''Gerçek terörist Macron'', ''Irkçı terörist Fransa’nın mallarını boykot et'' ve ''Fransa, gerçek terörizm devleti'' pankartı taşıyan göstericiler, sık sık tekbir getirerek, Macron ve Fransa aleyhine sloganlar attı.

Bazı göstericiler ise yerlere konulan Macron’un fotoğrafları üzerine basarak tepki gösterirken, Büyükelçiliğin önündeki sokağı ulaşıma kapatan güvenlik güçleri, gösteri alanında geniş güvenlik önlemi aldı.

- ''Müslümanlar olarak diğer dinlere hakaret etmiyoruz"

Gösteriye katılan Muhammed Fachrul Faizaldi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Umarım Macron, sözlerinin farkındadır. Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altındaki açıklamalarıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed’e hakaret edemez.'' dedi.

Andri Hanif de ''Müslümanların birlik içinde gücünü göstermesini, İslam’a ve özellikle de Hz. Muhammed’e daha fazla hakaret edilmemesini istiyorum.'' ifadesini kullandı.

Hanif, İslam’a ve Hz. Muhammed’e olan sevgilerini göstermek amaçlı burada toplandıklarını vurguladı.

İslam karşıtı açıklamalarıyla Macron’un Müslümanlardan özel olarak özür dilemesini istediklerini belirten Ida Rahmawati ise ''Macron’un içinde bulunduğu durum, insanların inançların hakaret edilmemesi konusunda diğer ülke hükümetleri ve liderleri için bir ders çünkü biz Müslümanlar, diğer dinlere asla hakaret etmiyoruz.'' diye konuştu.

Bu arada FPI ve bazı İslam örgütleri, Surabaya kentindeki Fransa Başkonsolosluğu civarında da Fransa ve Macron’un İslam karşıtlığını protesto etti.

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