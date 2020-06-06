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Dünya

Endonezya'da askeri helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var

Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:07:00 -
Endonezya'da askeri helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var

Kompas gazetesinin haberine göre, Orta Cava eyaletinin Kendal bölgesinde dokuz kişilik mürettebatın bulunduğu Rus yapımı 'Mi-17' tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Askeri yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen kazada dört kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını belirtti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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