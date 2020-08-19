  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya'da art arda iki büyük deprem
Aktüel

Endonezya'da art arda iki büyük deprem

Bengkulu eyaletinde 6,9 ve 6,8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 05:37:18 -
Endonezya'da art arda iki büyük deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın batısında yer alan Bengkulu eyaletinde, 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Bengkulu’nun 169 kilometre güneybatı açıklarında olan ilk depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, Kuzey Bengkulu bölgesinin 78 kilometre güneybatı açıklarında olan 6,8 büyüklüğündeki ikinci depremin ise yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre şu ana kadar yaralanan ve can kaybının olmadığı iki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin
Gündem

Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Mali'de yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir çıkışta bulundu. ..
Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı
Dünya

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; insanların yüzde 80'i koronavirüse evlerindeyken yakalandı. Uzmanlar, koronavirüs karşı alınan..
Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı

Rus savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentine saldırılar düzenlemeye başladı.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı