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Aktüel Endonezya'da altın madeninde heyelan: 4 ölü
Aktüel

Endonezya'da altın madeninde heyelan: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 06:11:01 -
Endonezya'da altın madeninde heyelan: 4 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Banten eyaletinde yasa dışı işletilen bir altın madeninde meydana gelen heyelanda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Banten Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Zaenal Arifin, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Lebak bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonucu 6 kişinin toprak altında kaldığını belirtti.

Arifin, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı madende kayıp iki kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan bölge yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Batı Sumatra eyaletinin Güney Solok bölgesinde de nisan ayında, kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

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