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Aktüel Endonezya yeni düzenlemelerle daha fazla yatırım hedefliyor
Aktüel

Endonezya yeni düzenlemelerle daha fazla yatırım hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:53:47 -
Endonezya yeni düzenlemelerle daha fazla yatırım hedefliyor

CAKARTA (AA) - Endonezya, yeni istihdam düzenlemeleri kapsamında ülkede yerli ve yabancı yatırımların artmasını bekliyor.

Devlet Başkanı Joko Widodo, video konferansla katıldığı 2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, girişimcileri yeni istihdam düzenlemeleriyle oluşan yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın zorlu bir yıl geçirdiğini belirten Widodo, ülkelerin ekonomide beklenmedik şekilde karşılaşılan sorunların üstesinden gelmede ve yeni olanakların oluşturulmasında zorlandığını söyledi.

Ticari konuda fırsatların hala açık olduğuna inandığını dile getiren Widodo, özellikle ülkesindeki yatırımların artmasına yönelik yapısal reformlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Widodo, bu kapsamda, yeni düzenlemelerle bürokratik süreçlerin kolaylaştırılmasının yanı sıra karmaşık işlemleri kaldırarak yatırımcıyı rahatlatan bir ortam sunduklarını kaydetti.

Widodo ayrıca yerli ve yabancı iş adamlarının Endonezya’nın yeni ekonomi politikalarının potansiyelleri ve teşviklerini olumlu şekilde hissedeceğini belirtti.

Öte yandan işçi sendikaları, yeni istihdam düzenlemesinin asgari ücret, çalışma saati, izin, sözleşme yenilenmesi, kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik gibi çeşitli haklarını baltaladığını ifade ediyor.

Hükümet ise Eylül 2019'dan bu yana tartışma konusu olan düzenlemelerin yabancı yatırımı teşvik edeceği, istihdamı artıracağı ve ekonomiyi canlandıracağını savunuyor.

İstihdam paketinin 5 Ekim’de onaylanmasının ardından ülke genelinde 3 hafta boyunca yeni düzenlemelerin iptali talebiyle gösteri düzenlemişti.

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