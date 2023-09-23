  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kemal’in talebesi Özgür fena gaza gelmiş: Ben bu takımı şampiyon yaparım

Ünlü teknoloji devi hatası karşısında şaşkın! Görenler inanamadı: Galaxy FE ürünü 4 Ekim’de damga vuracak, geliyor

Ünlü milyarderin Manisa'da fabrika açacağı söylentileri bölge halkını heyecanlandırdı! Hop oturup hop kalkıyorlar

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'yi ileriye doğru götürecek! Türkiye Yüzyılı yolculuğu...

O hayvanın gübresini tarlasına attı! Alınan sonuç karşısında tüm Türkiye şaşkına döndü, çiftçi kendisi bile buna inanamadı

Türkiye'ye böyle müjdeledi: Milyonlarca emekli için ilan! Her formül masada! Emeklilere o tarihte...

Zerdüşt HDP’nin Ayasofya hazımsızlığı

Türkiye'ye resmen ilan etti! Çok az kaldı, 2 Ekim'de yurdun her tarafını vuracak

Türkiye için flaş bir gelişme daha! Tekfen'den 3 yeni şirket: Yenilenebilir Türk enerji şirketi kuruyor

Türkiye için gurur günü! Denizle buluştular
Sağlık Endişelenenler soluğu hastanede alıyor
Sağlık

Endişelenenler soluğu hastanede alıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-23 23:49:00 -
Endişelenenler soluğu hastanede alıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Eris varyantının Türkiye'de görüldüğü haberleriyle solunum yolu rahatsızlığı yaşayan çok sayıda kişinin endişeyle hastaneye başvurduğunu ancak vaka sayısında bir artış görülmediğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Şener, Eris varyantının (EG.5.1) dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de görüldüğünü söyledi.

Eris varyantının Omicron varyantının alt grubunda yer aldığını kaydeden Alper Şener, "Türkiye'de görüldüğü andan itibaren vatandaşlarımızca ciddi anlamda bir panik havası yaşandı gibi görülüyor. İnsanlar solunum yolu enfeksiyonu bulgularını yaşadıkları andan itibaren 'acaba Eris varyantı mıyım' diyerek acil servislere, polikliniklere başvuruyor. Sayılarda bir artış var ama en azından İzmir'de gördüğümüz kadarıyla korona semptomlarıyla ilişkili şikayet sayısında bir artış yok." dedi.

Prof. Dr. Şener, Kovid-19 virüsü ile üst solunum yolları belirtilerinin birbirine yakın olduğunu, özellikle de bağlı hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü kişilerin belirtiler görüldüğü zaman bir sağlık kuruluşuna başvurması, PCR testi olması gerektiğini anlattı.

Havaların soğumasıyla birlikte kasım ve aralık aylarından sonra vaka sayılarında ülke genelinde bir artış yaşanabileceğini aktaran Şener, şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"65 yaş üstündeki vatandaşlar için özellikle eksik aşıları varsa aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Çünkü Eris varyantı ve diğer varyantlarda laboratuvar çalışmalarında aşıyla oluşan antikorların kısmi blokaj sağladığını biliyoruz. Bu kısmi blokaj, bizim için bir avantaj. Ağır hasar tablosunu önlemek için yeterli olabilir.

En azından şu anda gördüğümüz hastane ve yoğun bakıma yatış oranında ve ölümcül seyretmede bir artış olmamasını çoğunlukla yaygın aşılamaya ve aşıyla olan bağışıklamaya bağlıyoruz. Son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmedilerse, son 6 ay içinde aşılama yapılmadıysa mutlaka kış döneminden önce aşılarını yaptırmalarında fayda var."

Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayılarındaki artışın korkutmaması gerektiğini belirterek "Hiçbir zaman 2021 ve 2022 yılında gördüğümüz vaka sayıları kadar bir artış olmayacaktır." diye konuştu.

Yapay zeka iş başında! Google DNA'da değişimleri tanımlayabiliyor
Yapay zeka iş başında! Google DNA'da değişimleri tanımlayabiliyor

Sağlık

Yapay zeka iş başında! Google DNA'da değişimleri tanımlayabiliyor

Kadınların çoğu bu sorunu yaşıyor
Kadınların çoğu bu sorunu yaşıyor

Sağlık

Kadınların çoğu bu sorunu yaşıyor

Gürültülü ortam bakın nelere yol açıyor
Gürültülü ortam bakın nelere yol açıyor

Sağlık

Gürültülü ortam bakın nelere yol açıyor

Uzman isim merak edilenleri cevapladı! O hastalığı B12 eksikliği mi tetikliyor?
Uzman isim merak edilenleri cevapladı! O hastalığı B12 eksikliği mi tetikliyor?

Sağlık

Uzman isim merak edilenleri cevapladı! O hastalığı B12 eksikliği mi tetikliyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23