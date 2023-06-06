  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazık! Sandığa gömüldüler hala 'Din dersi' diyor

Rusya’dan olay çıkış: NATO tatbikatına misilleme 15 Haziran'a kadar sürecek! 25 uçak yer aldı

Rusya'ya casusluk yapan FBI ajanı hücresinde ölü bulundu

HDP'den LGBT'lilere şirinlik!

Kılıçdaroğlu MYK'sı terör sevicilerden oluşuyor! Devlete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti ödüllendirdi

Kripto skandalı patlak verdi! Dünyaca ünlü Atomic Wallet'ta, Bitcoin ve Ether gibi milyonlarca dolarlık varlık hack'lendi!

LGBT'lilerin korkulu rüyası Vali Gül bu sözlerle hafızalara kazınmıştı!

Altının kilogramı 1 milyon 358 bin lira! Altın fiyatları, son tahmin: Gram altının gerçek fiyatı ne olacak!

ABD'den Çin'e sert tepki!

Mısır, Türkiye, Özbekistan, Pakistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya... İplik sektörü devleri buluştu! Dünya basını ordaydı
Kadın - Aile Ender Saraç'tan iştah kesen bitkisel formüller: Beklenmedik etikleri var, hızlı zayıflama formülü üreten yöntem
Kadın - Aile

Ender Saraç'tan iştah kesen bitkisel formüller: Beklenmedik etikleri var, hızlı zayıflama formülü üreten yöntem

Yeniakit Publisher
2023-06-06 08:53:00 - 2023-06-06 08:56:39
Ender Saraç'tan iştah kesen bitkisel formüller: Beklenmedik etikleri var, hızlı zayıflama formülü üreten yöntem

Ender Saraç'tan iştah kesici yöntemler. İştahı kesen mucize yöntemler veya bitkiler, haplar yok tabii ki. Sadece iştahı azaltmaya yardımcı yöntemler var. Dikkat çeken kararı verdiyseniz. İştah kesen besinler: En etkili iştah kesici doğal yöntemler...

Ender Saraç diyet konusu ele alındığında akla gelen ilk isimler arasında yer alan ünlü bir diyet uzmanı. Saraç’a göre insanların kilo almalarının en önemli sebebi olan iştahı kesmenin yolu bitkisel formülleri kullanmaktan geçiyor. Şişmanlığın en önemli nedeni kişinin aşırı iştahlı olmasıdır. Bu tür kişilerde diyetin her zaman işe yaramadığını da belirtmek gerekiyor. Diyet için öncelikle yemek yemeyi insanın zevk aldığı bir etkinlik haline getirmemek gerekiyor. Sindirim sisteminin yeterince iyi çalışmadığı durumlarda kişi doymadığı için iştahı sürekli açık olacaktır. Bu nedenle ilk olarak sindirim sistemini düzenleyici çalışmalar yapılmalıdır.

Diyet programında işin püf noktası, kişinin az yemek yemesi değil; doğru beslenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hormon ihtiva eden gıdalardan uzak durularak, besleyici özellikleri yüksek olan organik gıdalar tercih edilmelidir. Vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral ve besinleri alması kişinin iştahını da normal seviyelere getirecektir. Bakın o yöntemler ne!

Dr. Ender Saraç’ın İştahı Azaltmak ve Kesmek İçin Uyguladığı Bitkisel Tedaviler

Bazı bitkilerin kokuları iştahın azalmasına yardımcı olur: Nane, yeşil elma ve zerdeçal gibi bitkiler günde 20 ila 30 kez koklandığında sinir sistemine iştahı azaltıcı bir sinyal gönderiyor. Bitkileri koklamak az da olsa iştahınızın azalmasına yardımcı olabilir.

Bazı bitkisel çaylar iştahın azalmasına yardımcı olur: Mate çayı ve benzeri acımsı tada sahip olan bitkisel çaylar da iştahın azalmasını sağlıyor. Bu tür çayları içerken şekersiz içmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bitkisel çaylar iştahı azaltma etkisini göstermeyecektir.

İştahı azaltan diğer gıdalar: Bazı yeşil yapraklı sebzeler (karalahana, tere, madımak, ıspanak ,roka) mideye tokluk hissi veren diğer gıdalardır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


Vücudunuz protein ihtiyacını gerek duyulan miktarlarda aldığında açlık hissi daha düşük olur. Yumurta, tavuk, süt, yoğurt ve balık eti gibi besinlerde bol miktarda protein bulunur. Proteinli besinleri sık sık tüketerek açlık hissininizi azaltabilir ve engelleyebilirsiniz.

İştah Kesen Buzlu Çay :

1,5 litre su
Yarım tatlı kaşığı yasemen çayı
Bir tatlı kaşığı yeşil çay
1 tutam ıhlamur
1 tatlı kaşığı mate çayı
Bitkileri bir çaydanlığın içine koyun ve bir süre kaynatın. Kaynama işleminin tamamlanması ile 4 dakika demlendirin. Demleme işlemi bittikten sonra süzün. Biraz ılık hale gelmesini bekleyin ve içerisine çok az miktarda bal ekleyin. Soğuduktan sonra ise, içi buz dolu bir kaba (termosa) boşaltın.


En son olarak çayın üzerine taze kıyılmış nane yapraklarını ekleyin. Yemeklerden yaklaşık 10-15 dakika önce soğuk çayınızı için. Buzlu bitki çayı sayesinde, iştahınızda gözle görülür boyutlarda azalma söz konusu olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23