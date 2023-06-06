Ender Saraç'tan iştah kesen bitkisel formüller: Beklenmedik etikleri var, hızlı zayıflama formülü üreten yöntem

Ender Saraç diyet konusu ele alındığında akla gelen ilk isimler arasında yer alan ünlü bir diyet uzmanı. Saraç’a göre insanların kilo almalarının en önemli sebebi olan iştahı kesmenin yolu bitkisel formülleri kullanmaktan geçiyor. Şişmanlığın en önemli nedeni kişinin aşırı iştahlı olmasıdır. Bu tür kişilerde diyetin her zaman işe yaramadığını da belirtmek gerekiyor. Diyet için öncelikle yemek yemeyi insanın zevk aldığı bir etkinlik haline getirmemek gerekiyor. Sindirim sisteminin yeterince iyi çalışmadığı durumlarda kişi doymadığı için iştahı sürekli açık olacaktır. Bu nedenle ilk olarak sindirim sistemini düzenleyici çalışmalar yapılmalıdır.

Diyet programında işin püf noktası, kişinin az yemek yemesi değil; doğru beslenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hormon ihtiva eden gıdalardan uzak durularak, besleyici özellikleri yüksek olan organik gıdalar tercih edilmelidir. Vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral ve besinleri alması kişinin iştahını da normal seviyelere getirecektir. Bakın o yöntemler ne!

Dr. Ender Saraç’ın İştahı Azaltmak ve Kesmek İçin Uyguladığı Bitkisel Tedaviler

Bazı bitkilerin kokuları iştahın azalmasına yardımcı olur: Nane, yeşil elma ve zerdeçal gibi bitkiler günde 20 ila 30 kez koklandığında sinir sistemine iştahı azaltıcı bir sinyal gönderiyor. Bitkileri koklamak az da olsa iştahınızın azalmasına yardımcı olabilir.

Bazı bitkisel çaylar iştahın azalmasına yardımcı olur: Mate çayı ve benzeri acımsı tada sahip olan bitkisel çaylar da iştahın azalmasını sağlıyor. Bu tür çayları içerken şekersiz içmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bitkisel çaylar iştahı azaltma etkisini göstermeyecektir.

İştahı azaltan diğer gıdalar: Bazı yeşil yapraklı sebzeler (karalahana, tere, madımak, ıspanak ,roka) mideye tokluk hissi veren diğer gıdalardır.

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Vücudunuz protein ihtiyacını gerek duyulan miktarlarda aldığında açlık hissi daha düşük olur. Yumurta, tavuk, süt, yoğurt ve balık eti gibi besinlerde bol miktarda protein bulunur. Proteinli besinleri sık sık tüketerek açlık hissininizi azaltabilir ve engelleyebilirsiniz.

İştah Kesen Buzlu Çay :

1,5 litre su

Yarım tatlı kaşığı yasemen çayı

Bir tatlı kaşığı yeşil çay

1 tutam ıhlamur

1 tatlı kaşığı mate çayı

Bitkileri bir çaydanlığın içine koyun ve bir süre kaynatın. Kaynama işleminin tamamlanması ile 4 dakika demlendirin. Demleme işlemi bittikten sonra süzün. Biraz ılık hale gelmesini bekleyin ve içerisine çok az miktarda bal ekleyin. Soğuduktan sonra ise, içi buz dolu bir kaba (termosa) boşaltın.



En son olarak çayın üzerine taze kıyılmış nane yapraklarını ekleyin. Yemeklerden yaklaşık 10-15 dakika önce soğuk çayınızı için. Buzlu bitki çayı sayesinde, iştahınızda gözle görülür boyutlarda azalma söz konusu olacaktır.