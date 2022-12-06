Ender Saraç, o ünlü isimle gayri meşru ilişki mi yaşıyor? Saraç'ın eşinden şok fotoğraf ve paylaşımlar

48. Altın Kelebek Ödülleri'nin gecesinde yaşananlar gündemden düşmüyor. Doktor ve yazar Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'ın, ödül gecesine kendisi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılan kocasının fotoğraflarını paylaşarak, Aydın ile gayri meşru ilişki yaşadıklarını iddia etmesi sosyal medyayı salladı.

Ender kendine gel yavrum

Benan Saraç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor.

Adam olmayı öğreneceksin

Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi! Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım!" diyerek tepkisini gösterdi.

DM'den tanışmış, benden gizlemiş

Paylaşımına devam eden Benan Saraç; "Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı. Evvelden planlı, süslü püslü... Kimmiş bu düşük segment ajanda! Bilmem ne gazetesinde olduğu için küçük menfaatler uğruna peşine takılmış!

Kadınla ben evvelden tanışmış olmama rağmen ve bende telefon numarası da olmasına rağmen benden istenmemiş ve birbirleriyle DM'den tanımış, benden gizlemiş insanlar... Menfaat, menfaat... Ben diyorum ki eşime 'Davete beraber gidiyoruz değil mi?'

Benim kadar mert misin bakalım!

"Bana diyor, 'işim var'! Bravo ayakta alkışlıyorum sizi! Hakkımda söylediğiniz şizofren laflarınızı duydum. Rezalet... Sen çok başarılı astrolog olsan zaten bizi iyi görür, yorumlardın... Yorumla şimdi bakalım beni! Benim kadar mert misin bakalım!"

Buna adamlık gerek!

Takipçisinin yorumuna cevap veren Saraç, "Çok haklısınız. Yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aile ile ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygu" dedi.

Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem

Yorumun ardından birisine attığı "Yok küsüyor. Ben de takmıyorum, çünkü haklıyım ve kendim de kıymetliyim. Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem" mesajını yayınlayan Benan Saraç, paylaşımına şu notu ekledi:

"Gülümsetin. Takmayın, takılmayın. Lafını koydum; herkesin hakkı neyse teslim ettin, tavrını belirttin. Şimdi herkes akıllanacak yola devam. Mevzu basit, bitti. Ne içine atacaksın da kendini hasta edeceksin. Hayat kısa."

Benan Saraç'ın tek başına 48. Altın Kelebek Ödülleri'ne katıldığı, yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.